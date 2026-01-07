Colpi d' arma da fuoco davanti alla discoteca | cosa sta emergendo dalle indagini sul ferimento di un 20enne

Nella notte di ieri, in via Scarfoglio, un giovane di 20 anni è rimasto ferito alla gamba a seguito di uno scontro a fuoco. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per chiarire le dinamiche e le motivazioni dell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei locali notturni e sulle cause del conflitto tra i coinvolti.

Erano le sei del mattino di ieri quando in via Scarfoglio un 20enne è rimasto ferito alla gamba dai colpi d'arma da fuoco esplosi da un coetaneo. Il giovane, Giovanni Quaratino, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo per le cure. Non è in pericolo di vita.Si indaga in queste.

