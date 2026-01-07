Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali

Questa mattina, alla riapertura della sede della Cgil a Primavalle, sono stati trovati cinque fori di proiettile su serrande e vetrate. La Digos sta conducendo le indagini per accertare le cause e eventuali responsabilità. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e tra le istituzioni, che hanno condannato il gesto e rafforzato l’attenzione sulla sicurezza dei luoghi di rappresentanza.

Roma, 7 gennaio 2026 – “Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede”. Così la Cgil di Roma e Lazio e la Camera del Lavoro della Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo in una nota. "Abbiamo immediatamente chiesto l' intervento delle Forze dell'Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti – aggiunge il sindacato –, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle. La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali Leggi anche: Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle”. Indaga la Digos Leggi anche: Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La manovra è legge. Tutte le misure contro i lavoratori; Intimidazione al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia: istituzioni e società civile fanno fronte comune; Intimidazione a presidente consiglio comunale Vibo, Cgil Area Vasta: tutta la comunità si interroga; Vibo, spari contro Antonio Iannello: la Cgil chiama alla mobilitazione civile. Colpi di arma da fuoco contro la sede della Cgil di Primavalle a Roma: “Trovati cinque fori” - Cinque colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede della Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma. ilfattoquotidiano.it

Roma, colpi d’arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle - Cinque fori di proiettile sono stati trovati questa mattina alla riapertura sulle vetrate. msn.com

Cinque colpi di arma da fuoco contro la sede della Cgil di Primavalle - ROMA (ITALPRESS) – Cinque colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la sede della Cgil nel quartiere di Primavalle, a Roma. italpress.com

L'Indipendente. . Nella notte tra lunedì e martedì, nel centro di Caracas, colpi d’arma da fuoco ed esplosioni hanno squarciato il silenzio attorno al Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano, mentre sui social iniziavano a circolare immagini di droni i - facebook.com facebook

Nella notte tra lunedì e martedì, nel centro di Caracas, colpi d’arma da fuoco ed esplosioni hanno squarciato il silenzio attorno al Palazzo di Miraflores, sede del governo venezuelano. #venezuela #DonaldTrump #Maduro x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.