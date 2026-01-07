Fulvio Collovati osserva una Juventus che sembra aver adottato un approccio più pragmático, con caratteristiche che ricordano lo stile di Spalletti. La sua analisi, trasmessa su Rai Sport, evidenzia un cambiamento di identità nel modo di giocare della squadra, con un atteggiamento più deciso e meno appariscente rispetto al passato. Un'interpretazione che invita a riflettere sulle evoluzioni tattiche e strategiche della Juventus attuale.

Analisi netta e parole pesate. A Rai Sport Fulvio Collovati legge così la Juventus vista contro il Sassuolo, indicando un cambio di identità evidente. "Quella vista contro il Sassuolo è la Juve più spallettiana possibile. Gioca in verticale, fa possesso palla, ha un'identità ben precisa e soprattutto personalità, anche con giocatori magari meno credibili. Costruisce, va in profondità, crea tanto: tre gol segnati ma anche altre tre o quattro occasioni." Poi il passaggio sull'abbraccio a Jonathan David, diventato simbolo della serata: "È una delle cose più belle. Ma la cosa più importante è che l'allenatore dopo Lecce non ha messo pressione al giocatore, lo ha difeso.

© Stilejuventus.com - Collovati: “Questa è la Juve più spallettiana possibile”

