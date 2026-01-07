Colle | Tricolore incarna unità libertà
Oggi si celebra il 229° anniversario del Tricolore, simbolo della nostra identità nazionale. Nato nel 1797 durante i moti rivoluzionari della Repubblica Cispadana, rappresenta unità e libertà per l’Italia. Questo vessillo ha accompagnato i momenti chiave della storia del paese, incarnando i valori di coesione e indipendenza che ancora oggi ci uniscono.
10.22 "Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. Ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797". E poi "l'epopea risorgimentale. Divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d'Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato,incarna gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia, coesione sociale del Paese". Così il capo dello Stato Mattarella in una dichiarazione ufficiale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
