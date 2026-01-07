Colle | Tricolore incarna unità libertà

Oggi si celebra il 229° anniversario del Tricolore, simbolo della nostra identità nazionale. Nato nel 1797 durante i moti rivoluzionari della Repubblica Cispadana, rappresenta unità e libertà per l’Italia. Questo vessillo ha accompagnato i momenti chiave della storia del paese, incarnando i valori di coesione e indipendenza che ancora oggi ci uniscono.

Mattarella “Nel Tricolore si riconosce la nostra comunità nazionale” - ROMA (ITALPRESS) – “Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. iltempo.it

Giornata del Tricolore, Mattarella: “Incarna unità, libertà, democrazia e coesione” - Il capo dello Stato nel 229° anniversario della nascita della bandiera. repubblica.it

7 GENNAIO - FESTA DEL TRICOLORE La nostra bandiera nazionale, da sempre simbolo di Libertà e Indipendenza. #tricolore #italia #Patria #anpi #partigiani #resistenza #Costituzione https://www.patriaindipendente.it/servizi/la-bandiera-dei-tre-colori-e- - facebook.com facebook

