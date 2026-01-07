Coclicò nasce a Firenze il brand degli accessori sostenibili

Coclicò, il nuovo brand di accessori sostenibili nato a Firenze, si distingue per la produzione in edizione limitata e l’attenzione alle certificazioni ambientali. Ogni fase, dal tessuto al packaging, è pensata per ridurre l’impatto ambientale, offrendo prodotti che combinano stile e rispetto per la natura. Un progetto che promuove la sostenibilità senza compromessi, valorizzando l’artigianalità e l’attenzione ai dettagli.

Nasce a Firenze il marchio di accessori sostenibili Coclicò, con una produzione in tiratura limitata, certificazioni ambientali, e ogni dettaglio (dal tessuto al packaging) creato secondo principi di sostenibilità. La linea comprende borse e foulard, realizzati in 100% seta, stampati su entrambi i lati e rifiniti con orlatura fatta a mano. L’ispirazione per le stampe dei foulard viene dai colori dell’arte medievale e rinascimentale, tra tutti Giotto e Beato Angelico, ma anche dai capolavori dell’arte moderna e contemporanea. Tra i riferimenti per lo stile ci sono anche le icone della moda, prima tra tutte Elsa Schiaparelli per il suo legame con il mondo dell’arte, poi Roberto Capucci per il suo amore per l’Oriente, ma anche Iris Van Herpen e Robert Wun. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Kitsch lancia i suoi primi shampoo e balsami liquidi: il brand cult degli accessori capelli cambia (davvero) passo Leggi anche: Accessori Sostenibili per Uomo di Rifò: Moda Etica e Circolare per uno Stile Responsabile

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.