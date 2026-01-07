Claudia Schiffer è il nuovo volto e investitore di Healf, il brand dedicato al benessere personalizzato. La campagna “Wellbeing Made Personal” rappresenta un passo importante nell’evoluzione del settore, puntando su soluzioni su misura per ogni individuo. Con questa iniziativa, Healf rafforza il suo impegno nel offrire un approccio al wellness più attento alle esigenze di ciascuno, segnando un traguardo significativo nel panorama del benessere.

Se il 2026 doveva iniziare con un main character moment nel mondo del wellbeing, direi che ci siamo. Healf alza l’asticella e lancia la nuova campagna “Wellbeing Made Personal”, scegliendo come volto iconico Claudia Schiffer. Spoiler: non è solo ambassador, ma anche investitrice. Power move. Claudia Schiffer entra nell’universo Healf (e non è solo una collaborazione). Supermodella, attrice, icona senza tempo: Claudia Schiffer diventa Ambassador for Women’s Health & Longevity e decide di scommettere sul brand anche a livello imprenditoriale. Tradotto: crede davvero nel progetto. Il messaggio è chiaro e super attuale: il benessere non è una formula standard, ma qualcosa che va cucito addosso, come un abito sartoriale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudia Schiffer è il nuovo volto (e investitore) di Healf: il wellness diventa davvero personalizzato

