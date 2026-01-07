Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Odermatt senza rivali Vinatzer in top-10

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 vede Marco Odermatt saldamente in testa, confermando la sua posizione di leader. Dopo lo slalom di Madonna di Campiglio, il giovane talento Giovanni Vinatzer si mantiene tra i primi dieci, dimostrando continuità e crescita. La stagione prosegue con sfide e competizioni che manterranno alta l’attenzione degli appassionati di sci.

Marco Odermatt resta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo lo slalom di Madonna di Campiglio. Il fuoriclasse svizzero si trova a quota 855 punti in graduatoria: il vantaggio sull’austriaco Marco Schwarz è di 404 lunghezze. Il migliore degli italiani è Alex Vinatzer, ottimo decimo a quota 295 punti. Ne lla classifica di slalom comanda il norvegese Timon Haugan con appena tre punti di vantaggio sul francese Clement Noel, vincitore sulla pista 3-Tre. Prossimo appuntamento nel weekend del 10-11 gennaio ad Adelboden (Svizzera) con slalom e gigante. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà a primavera già iniziata: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

