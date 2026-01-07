Clamoroso Napoli-Verona | parole durissime sul rigore avete sentito?!

Nel match tra Napoli e Verona, il rigore assegnato ai partenopei ha suscitato molte discussioni. L’episodio, insieme al gol annullato a Hojlund, ha acceso un vivace dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. L’incidente ha evidenziato ancora una volta come le decisioni arbitrali possano influenzare le partite, generando opinioni contrastanti e riflessioni sulla gestione delle fasi cruciali del gioco.

Il rigore fischiato al Verona in Napoli-Verona è stato uno degli episodi più discussi della partita insieme al gol annullato ad Hojlund. Il fallo di Buongiorno ha portato al rigore assegnato dal direttore di gara e poi trasformato da Orban. Luca Marelli, analizzando la decisione, ha però contestato la decisione dell’arbitro, dichiarando che il giocatore del Verona ha commesso un fallo portando poi il difensore azzurro a spostare il braccio, influenzando così il suo movimento. Marelli e le parole sul rigore in Napoli-Verona. Luca Marelli, a ‘DAZN’, ha dichiarato: “Valentini influisce sul movimento del braccio di Buongiorno spostandolo e commettendo un fallo: andava fischiato un calcio di punizione per il Napoli! ” Ma ancora più dure sono state le parole degli opinionisti di ‘DAZN’ che non le hanno mandate a dire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

