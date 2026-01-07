Città metropoliana il nuovo organigramma senza gli allegati | sindacati in rivolta

La Città Metropolitana sta affrontando tensioni interne, con i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Csa e Uil Fpl in aperto disaccordo con il direttore generale. La questione si concentra sulla recente riforma dell'organigramma, che ha eliminato gli allegati, alimentando le divergenze tra le parti. La situazione riflette le difficoltà di un ente in fase di riorganizzazione, con il rischio di escalation nel confronto tra amministrazione e rappresentanze sindacali.

Si arroventa il clima alla Città Metropolitana. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Csa e Uil Fpl ai ferri corti col direttore generale. Pomo della discordia il nuovo organigramma dell’ente. “Lunedì il direttore generale ha infatti inviato il nuovo organigramma della città metropolitana alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

