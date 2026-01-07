Cision presenta Inside PR 2026 | il rapporto definitivo sulle tendenze delle pubbliche relazioni l' adozione dell' IA e il futuro delle comunicazioni
Una nuova ricerca rivela come i team di PR si stanno adeguando alle pressioni sulle risorse, alla frammentazione dei media e al passaggio sempre più rapido verso l'intelligenza artificiale e l'impatto misurabile. CHICAGO, 6 gennaio 2026 PRNewswire -- Cision, leader mondiale nell'ambito dell'intelligence sui consumatori e sui media, ha pubblicato oggi Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next, uno studio fondamentale che esamina come i team di PR stanno rispondendo a uno dei periodi di maggior cambiamento che il settore abbia visto negli ultimi decenni. Sulla base di dati raccolti tra circa 600 professionisti delle pubbliche relazioni negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il rapporto procede a evidenziare una professione che mette in equilibrio tradizione e trasformazione: Creatività e narrazione restano fondamentali, anche se agilità, padronanza dell'intelligenza artificiale e un chiaro impatto aziendale definiscono sempre più il successo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
