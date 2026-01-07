Circumvesuviana Portici-Bellavista ascensore disabili fuori uso da 6 mesi | Manca personale
Da sei mesi, l'ascensore per disabili alla stazione Circumvesuviana di Portici-Bellavista è fuori uso, a causa della carenza di personale. La situazione limita l'accesso ai servizi per le persone con disabilità, come denunciato da Assoutenti Campania. La problematica evidenzia le difficoltà nel garantire un servizio pubblico accessibile e funzionante, sollevando la necessità di interventi immediati per ripristinare la normale fruibilità della stazione.
"La Stazione della Circumvesuviana Eav di Portici-Bellavista non è fruibile dai disabili", la denuncia di Assoutenti Campania. "Ascensore fermo da 6 mesi, manca il personale abilitato a farlo funzionare, intervenga l'assessore ai Trasporti Casillo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Circumvesuviana, collegamenti estivi Sorrento Napoli. - Da lunedì prossimo 17 Luglio, sei treni direttissimi della circumvesuviana dell’Eav collegheranno Sorrento a Napoli e due da Napoli a Sorrento. rainews.it
Portici, gara per la copertura della Vesuviana: nasceranno un parco urbano e un parcheggio interrato - Si è tenuta oggi, presso la sede del Comune di Portici, la conferenza stampa dedicata alla gara indetta da EAV per l’appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori ... msn.com
Comunicato EAV - Comune di Portici. Conferenza stampa "Copertura della trincea Circumvesuviana e riqualificazione del tessuto urbano in Portici". Si è tenuto oggi presso la sede del Comune di Portici, alla presenza del Presidente EAV Umberto De Gregorio - facebook.com facebook
