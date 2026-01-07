Circumvesuviana Portici-Bellavista ascensore disabili fuori uso da 6 mesi | Manca personale

Da sei mesi, l'ascensore per disabili alla stazione Circumvesuviana di Portici-Bellavista è fuori uso, a causa della carenza di personale. La situazione limita l'accesso ai servizi per le persone con disabilità, come denunciato da Assoutenti Campania. La problematica evidenzia le difficoltà nel garantire un servizio pubblico accessibile e funzionante, sollevando la necessità di interventi immediati per ripristinare la normale fruibilità della stazione.

