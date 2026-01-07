Cinque spettacoli al Torti di Bevagna tra grandi nomi classici e danza

La stagione del Torti di Bevagna, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune, inaugura sabato 24 gennaio. L’offerta include cinque spettacoli che spaziano tra grandi nomi, classici e danza, offrendo un’ampia varietà di proposte culturali per il pubblico locale. Un appuntamento importante per gli amanti del teatro e delle arti performative, che si rinnova ogni anno con attenzione alla qualità e alla varietà degli eventi.

Si apre sabato 24 gennaio la stagione del Torti di Bevagna organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria insieme al Comune. Il sipario si alza alle 20.45 con la grande tradizione letteraria italiana e lo spettacolo "Centomila, uno, nessuno. La curiosa storia di Luigi Pirandello " scritto e diretto da Giuseppe Argirò e interpretato da Giuseppe Pambieri. Un viaggio ironico e appassionato nel multiforme universo dello scrittore siciliano, un ritratto inedito disegnato attraverso le figure più significative della sua vita, le sue opere, il suo pensiero. Si prosegue venerdì 6 febbraio alle 20.45 con "Mi abbatto e sono felice", un monologo di e con Daniele Ronco a impatto ambientale "0", autoironico, dissacrante, per far riflettere su come si possa essere felici abbattendo l'impatto che ognuno di noi ha nei confronti del Pianeta.

