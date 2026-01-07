Cinque minuti di buio Garlasco le analisi sul pc | cresce la pressione su Sempio

A Garlasco, l’attenzione si concentra nuovamente sul caso Sempio, dopo i recenti sviluppi delle analisi digitali. La situazione, che ha diviso l’opinione pubblica, si riaccende con l’attenuarsi delle luci e l’analisi approfondita delle prove. Questa fase rappresenta un aggiornamento importante nell’iter giudiziario, suscitando interesse e attese sulla possibile evoluzione delle indagini.

La prima settimana del nuovo anno si è aperta con un ritorno prepotente di uno dei casi più discussi e divisivi della cronaca nera italiana. Il delitto di Garlasco continua a occupare le pagine dei giornali e il dibattito pubblico, a quasi diciannove anni da quella mattina d'estate che ha segnato per sempre una comunità intera. Il 2026 potrebbe essere l'anno decisivo per la Procura di Pavia, chiamata a sciogliere nodi rimasti irrisolti dal 13 agosto 2007, quando nella villetta di via Pascoli venne trovata senza vita Chiara Poggi. Al centro di tutto, ancora una volta, resta la domanda che da sempre accompagna questa storia: perché.

