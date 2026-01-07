Cinque colpi di proiettile contro la Cgil di Primavalle s’indaga sull’intimidazione Schlein | Gravissimo

Questa mattina, la sede della Cgil di Primavalle a Roma è stata interessata da un atto intimidatorio, con cinque fori di proiettile sulle vetrate. L’episodio sta ora al centro delle indagini delle autorità, che cercano di chiarire le motivazioni e i responsabili. La segretaria Schlein ha commentato l’accaduto definendolo un episodio gravissimo, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza delle sedi sindacali.

Stamattina sono stati scoperti cinque fori di proiettile sulle vetrate della sede della Cgil di Primavalle a Roma. La Digos indaga su quanto accaduto, dopo che la polizia ha rinvenuto due ogive. «Questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede», ha annunciato la Cgil di Roma e Lazio in una nota. «Abbiamo immediatamente chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e sporto denuncia, mettendoci a piena disposizione degli inquirenti – aggiunge il sindacato -, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle. La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali

Leggi anche: Roma, Cgil: “Cinque fori di proiettile contro la sede di Primavalle”. Indaga la Digos

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Agguato al presidente del Consiglio comunale di Vibo Antonio Iannello: contro di lui esplosi cinque colpi di; Colpi di pistola contro l'auto del presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia, indagini - Reazioni; Vibo, colpi d’arma da fuoco contro l’auto del presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello mentre è a bordo · ilvibonese.it; Colpi di pistola contro l'auto di Antonio Iannello, presidente del Consiglio comunale di Vibo –.

Colpi contro la sede della Cgil di Primavalle. La Digos indaga su 5 fori di proiettile in serrande e vetrate dei locali - Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo veng ... quotidiano.net