Cimitero, nuovo impianto audio. «Potrà diffondere anche musiche».

Da ecodibergamo.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al cimitero monumentale è stato installato un nuovo impianto audio che permette di trasmettere messaggi personalizzati e musica. L’impianto comprende un’unità di controllo con microfono e un media player compatibile con diversi formati, offrendo una gestione più efficace e flessibile delle comunicazioni all’interno dell’area. Questa innovazione mira a migliorare il rispetto e la cura degli spazi commemorativi.

