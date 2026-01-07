Cimitero nuovo impianto audio Potrà diffondere anche musiche
Al cimitero monumentale è stato installato un nuovo impianto audio che permette di trasmettere messaggi personalizzati e musica. L’impianto comprende un’unità di controllo con microfono e un media player compatibile con diversi formati, offrendo una gestione più efficace e flessibile delle comunicazioni all’interno dell’area. Questa innovazione mira a migliorare il rispetto e la cura degli spazi commemorativi.
AL MONUMENTALE. Un nuovo impianto consentirà di «configurare messaggistica personalizzata, un’unità di controllo con microfono, un «media player» adattato a nuovi formati». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
