Ciclismo | Simon Yates si ritira dal ciclismo con effetto immediato

Simon Yates, ciclista britannico vincitore del Giro d’Italia 2025 e della Vuelta del 2018, ha annunciato il suo ritiro immediato dal professionismo. Questa decisione inattesa segna la fine di una carriera caratterizzata da importanti successi e momenti di rilievo nel panorama internazionale del ciclismo. La sua uscita lascia un vuoto nel mondo delle corse su strada, aprendo una nuova fase sia per lui che per il settore.

Un fulmine a ciel sereno per il mondo internazionale del ciclismo. Il britannico Simon Yates, vincitore del Giro d’Italia 2025 e della Vuelta di Spagna del 2018, ha infatti deciso di ritirarsi dal ciclismo con effetto immediato. Una mossa che ha spiazzato tanti, se non tutti, visto che il corridore classe 1992 – 36 affermazioni in una carriera fatta di 12 stagioni – aveva ancora un anno di contratto valido con il Team Visma Lease a Bike. La spiegazione e il messaggio lasciato ai tifosi è arrivato tramite il suo profilo Instagram, dove Yates (fratello di Adam, ndr) ha scritto: “Ho preso la decisione di ritirarmi dal ciclismo professionistico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo: Simon Yates si ritira dal ciclismo con effetto immediato Leggi anche: Rui Costa si ritira dal ciclismo Leggi anche: Ciclismo, Fabio Felline si ritira: “Lascio con serenità e gratitudine. La storia continua diversamente” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Clamoroso, Simon Yates si ritira a 33 anni: "Ci ho pensato per tanto tempo". La sua lettera d'addio al ciclismo - Una notizia che giunge molto a sorpresa, visto che nell'ultimo anno come professionista, Simon ha ottenuto diversi risultati eccezionali. eurosport.it

