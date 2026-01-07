Ciclismo Doppio successo per l’Ale Colnago a Seregno Bertolini e Peruta primeggiano nel ciclocross

Il Team Ale Colnago Modena ha ottenuto due vittorie nel ciclocross di Seregno, evento tradizionale dell’Epifania. Gioele Bertolini e Sara Peruta hanno conquistato il primo posto, confermando la buona forma della squadra. La competizione si è svolta nella provincia di Monza e Brianza, sottolineando l’importanza del ciclocross nel calendario sportivo italiano.

Doppio successo per il Team Ale Colnago Modena diretto da Milena Cavani ed Eva Lechner nel tradizionale appuntamento ciclocrossistico dell'Epifania con il tricolore Gioele Bertolini e la juniores Sara Peruta (foto) a Seregno in Brianza. La classica ciclocampestre lombarda si è aperta con la prova riservata ai master, al via Luigi Ghiaroni (Spilla Team Spilamberto) che è salito sul secondo gradino del podio tra gli M6 al termine di una gara impegnativa che costringeva il cambio bici ad ogni giro. Considerato il percorso molto fangoso, diversi atleti hanno rinunciato a rischiare cadute che avrebbero potuto compromettere la partecipazione agli italiani a Brugherio nel prossimo weekend.

