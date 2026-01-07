Cibo che si mangia in ospizio prima di morire rivelato da cuoco

In un’ospizio dell’Oxfordshire, il cuoco locale condivide i piatti più significativi consumati dai residenti prima di lasciare questa vita. Un racconto sobrio e rispettoso, che rivela come il cibo possa rappresentare conforto e ricordo in momenti di fine vita. Questa testimonianza offre uno sguardo autentico sulle ultime preferenze alimentari, evidenziando l’importanza del cibo come elemento di umanità e vicinanza in un contesto di cura e rispetto.

All'ospizio Sobell House nell'Oxfordshire, uno chef sta facendo la differenza nel modo più emozionante possibile. Spencer Richards non si limita a cucinare pasti: crea conforto, gioia e persino magia per i pazienti nei loro ultimi giorni di vita. La richiesta più comune. All'inizio del 2025, uno chef ordinario ha attirato l'attenzione per una missione molto speciale in Inghilterra. Il suo nome è Spencer Richards e spesso prepara quello che diventa l'ultimo pasto per i residenti dell'ospizio Sobell House Hospice, aiutando le persone nell'ultima fase della loro vita. "La mia filosofia è che non ci può essere privilegio più grande per uno chef che servire a qualcuno il suo ultimo pasto", ha detto Spencer al The Mirror.

