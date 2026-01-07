Domenica 11 gennaio alle 9.30, l’Altopiano del Laceno ospiterà una ciaspolata organizzata da Terre di Mezzo. L’evento offre l’opportunità di esplorare il paesaggio in modo lento e rispettoso, accompagnati da guide esperte. Un’esperienza adatta a chi desidera riscoprire la natura, condividendo un momento di tranquillità e scoperta sull’altopiano.

Domenica 11 gennaio, alle ore 9.30, l’Altopiano del Laceno sarà teatro di una suggestiva ciaspolata guidata organizzata da Terre di Mezzo, realtà attiva nella promozione di esperienze outdoor lente e consapevoli. L’escursione, adatta anche a chi è alla prima esperienza sulla neve, si svolgerà. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Ciaspolata sull’Altopiano del Laceno con Terre di Mezzo

Leggi anche: Altopiano del Laceno, riapre il posto fisso dei Carabinieri

Leggi anche: Bagnoli Irpino (AV) – Altopiano del Laceno: riapre il Posto Fisso dei Carabinieri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Martedì 6 Gennaio 2026 Ciaspolata AllDay Val Sestaione e Campolino con pranzo al Lago Nero Ci sono posti, sulle montagne di Abetone, dove la maggior parte delle persone non arriva mai. Vette silenziose, panorami che si aprono all’improvviso, boschi do - facebook.com facebook