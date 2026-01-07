Ciaspolata del Pratomagno

La ciaspolata sul Pratomagno di domenica 11 gennaio offre un'opportunità di camminare in un paesaggio suggestivo e tranquillo, attraversando il crinale e immergendosi nella natura. Un’escursione adatta a chi desidera esplorare con calma e rispetto l’ambiente, lasciando alle spalle il ritmo quotidiano. Un’esperienza dedicata a chi apprezza la bellezza semplice e autentica di un territorio ancora incontaminato.

Domenica 11 gennaio ci muoveremo con le ciaspole ai piedi sul crinale del Pratomagno in una dimensione in cui tutto appare sospeso, contemplando un paesaggio da fiaba. Per l' occasione ripercorreremo la vita di Jack London, il grande scrittore americano che più di chiunque altro ha saputo.

