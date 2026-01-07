Chiude il ponte sul Marano come cambia la viabilità | la struttura pronta a essere demolita

Da mercoledì 7 gennaio, iniziano i lavori per il rifacimento del ponte sul Marano in viale D’Annunzio. La struttura, ormai pronta per la demolizione, comporterà modifiche temporanee alla viabilità nella zona. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni e di pianificare eventuali percorsi alternativi per minimizzare disagi durante le operazioni di intervento.

Entrano ufficialmente nel vivo da mercoledì (7 gennaio) i lavori per il rifacimento del ponte sul Marano in viale D'Annunzio. Come annunciato nei giorni scorsi, sono operative le modifiche alla viabilità necessarie per consentire la demolizione della vecchia struttura e la successiva costruzione.

Ponte da abbattere e ricostruire. Lavori nel vivo: cambia la viabilità - Le vie alternative da Rimini verso Cattolica saranno viale Rucellai, via Giacosa e viale Guerrazzi, mentre chi procederà da Cattolica ... msn.com

Il ponte sul Marano pronto entro la primavera - In attesa della demolizione, prevista dopo le feste natalizie, sul ponte del Marano, in viale D’Annunzio si lavora a ritmo serrato per spostare tutti i sottoservizi. ilrestodelcarlino.it

