Chiti in ricordo di Zipoli e Giorgio Gatti

In occasione dei 300 anni dalla morte di Domenico Zipoli, compositore pratese e missionario gesuita, Chiti rende omaggio alla sua memoria. Ricordando la figura di Zipoli, si sottolinea il suo contributo alla musica e alla cultura, evidenziando il legame tra la tradizione artistica italiana e il suo percorso spirituale. Un momento di riflessione sulla sua eredità, che attraversa secoli, mantenendo viva la sua figura nel panorama musicale internazionale.

Secondo con la Chiti per ricordare i 300 anni dalla morte di Domenico Zipoli, compositore pratese e missionario gesuita deceduto a Cordoba il 2 gennaio 1726. Sabato alle 16, nella sede dell’orchestra in via di Gherardo, il presidente Simone Puggelli (foto) come in una visita guidata parlerà di due composizioni strutturate in azione teatrale così distanti tra loro per il luogo di nascita, ma così vicine per epoca. Si tratta dell’oratorio San Ignacio di Zipoli che Gabriele Giacomelli rappresentò nel 2017 in San Francesco con l’orchestra d’archi della Verdi e il coro Coro Euphonios, e La serva padrona di Pergolesi, intrattenimento buffo nel 1733, posto a suo tempo in mezzo all’opera Il prigionier superbo, drammone presuntuoso di gusto barocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiti, in ricordo di Zipoli e Giorgio Gatti Leggi anche: Il coro Giovannini nel ricordo di Arturo Gatti Leggi anche: In ricordo di Giorgio Lucantonio, Giorgetto per tutti gli Aquilani Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Chiti, in ricordo di Zipoli e Giorgio Gatti. Chiti, in ricordo di Zipoli e Giorgio Gatti - Secondo con la Chiti per ricordare i 300 anni dalla morte di Domenico Zipoli, compositore pratese e missionario ... msn.com

San Zeno Verona 1919. . . Sono passati meno di due mesi dalla scomparsa del nostro leggendario Presidente Gianfranco Casale e il ricordo continua a rimanere vivo. Pubblichiamo un bellissimo video ricordo di Stefano Ma - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.