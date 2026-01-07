Chiesa vietata a tre ragazzine il caso a Santa Maria Novella Ma nel regolamento non c’è scritto

A Firenze, tre ragazzine della scuola Masaccio sono state negate l’accesso a una chiesa nel quartiere di Santa Maria Novella, suscitando dubbi sulla validità del divieto. Il caso solleva interrogativi sul regolamento e sulla sua interpretazione, evidenziando come, spesso, le norme possano risultare ambigue o poco chiare. Un episodio che invita a riflettere sull’importanza di una comunicazione trasparente e di regolamenti ben definiti, soprattutto in ambito culturale e storico.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Una ricerca di storia dell'arte partita non proprio con il piede giusto. È la piccola "disavventura" capitata a tre ragazzine che frequentano la scuola secondaria di primo grado Masaccio. Hanno dodici anni e, come racconta uno dei genitori, Marco Taddeo, "hanno ricevuto come compito per le vacanze natalizie quello di visitare la basilica di Santa Maria Novella ". Un'occasione preziosa per toccare con mano, in prima persona, le inestimabili bellezze artistiche della città. Peccato però che, come riferisce il genitore, "dopo oltre un'ora di fila alla biglietteria alle ragazzine non sia stato consentito l'ingresso".

