Chiesa Juventus contatti continui con l’agente E il Liverpool lo lascia partire solo per questa cifra

La Juventus mantiene contatti costanti con l’agente di Federico Chiesa, valutando le possibilità di trasferimento. Tuttavia, il Liverpool ha stabilito una richiesta economica precisa per la cessione del giocatore. La trattativa rimane in corso, con la società bianconera che valuta attentamente le offerte e le condizioni per un eventuale trasferimento.

Chiesa Juventus, contatti continui tra la società bianconera e l'agente. Ma il Liverpool lo lascia partire solamente per questa cifra. La Juve insiste per riportare in Italia Federico Chiesa, individuato come il rinforzo ideale per il mercato di gennaio. Secondo quanto riferito dal giornalista Orazio Accomando negli studi di Mediaset, il club bianconero sta portando avanti un dialogo molto fitto per capire i margini di manovra. Contatti con il giocatore e con il suo entourage sono costanti, segnale inequivocabile che la volontà di trovare un punto d'incontro è forte. Tuttavia, per regalare il talentuoso azzurro a Luciano Spalletti, la società deve scardinare la rigida resistenza del club inglese sulle modalità del trasferimento, che al momento rappresentano il vero nodo cruciale dell'intera operazione.

