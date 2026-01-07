Chi sono Linda e Andrea di Matrimonio a prima vista 2026

Linda Manzoni e Andrea Torreggiani sono tra i protagonisti della sedicesima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia”. La trasmissione propone un percorso di incontri e scelte, con l’obiettivo di trovare l’amore attraverso un matrimonio “al buio”. Questa nuova edizione si distingue per le storie autentiche e il tentativo di costruire una relazione basata sulla compatibilità e sulla fiducia reciproca.

Nuova edizione, nuove promesse: "Matrimonio a prima vista Italia" torna con la sua sedicesima stagione e sceglie Linda Manzoni e Andrea Torreggiani come una delle coppie pronte a sposarsi al buio. L’appuntamento è dal 7 gennaio 2026 su Real Time, dove il pubblico potrà seguire passo dopo passo. 🔗 Leggi su Today.it

