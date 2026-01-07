Quale figura o quale strategia può contrastare l'influenza degli Stati Uniti nel contesto internazionale? È importante analizzare con attenzione le dinamiche politiche e le responsabilità di leader come Giorgia Meloni, senza ricorrere a allarmismi. Solo attraverso un’analisi obiettiva e approfondita si può comprendere il ruolo dell’Italia e il suo rapporto con gli alleati e i poteri globali.

di Riccardo Bellardini Chi salverà il mondo dal pericoloso predatore americano? Bisogna cominciare a chiederselo, credo io. Fu proprio Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Europea, ad utilizzare questa suggestiva metafora lo scorso dicembre, quando si lanciò uno dei suoi ormai consueti discorsi incendiari per chiamare il continente alle armi, contro, appunto, i pericolosi predatori che popolano il mondo. Che fare però se ora i predatori sono quelli che un tempo parevano amici? O più precisamente, cosa fare se questi hanno gettato con veemenza la maschera? E sono pronti a lasciarti solo nel pantano ucraino? Perché non è Donald Trump la novità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi salverà il mondo dal pericoloso predatore Usa? Meloni dia spiegazioni sul suo appiattimento

Leggi anche: Manovra: Marton (M5s), 'Crosetto dia spiegazioni su acquisto armi Usa per Kiev'

Leggi anche: Meloni:Mosca dia suo contributo a pace

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le api per salvare il mondo: a Storie, rubrica del Tg2 con l'apicultore Mario Ambrosino e suo figlio. - facebook.com facebook