Chi ha vinto 2 milioni alla Lotteria Italia? La festa alla tabaccheria Le Ginestre e l’identikit del fortunatissimo

Nella tabaccheria Le Ginestre di Puianello di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, è stato centrato il terzo premio della Lotteria Italia 2025-’26, del valore di 2 milioni di euro. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i clienti e la comunità locale, che ora attendono di conoscere l’identità del fortunato vincitore. La scena si è animata con un clima di attesa e curiosità, tipico di un evento di questa portata.

Reggio Emilia, 7 gennaio 2026 – Clima frizzante di festa e stupore al Bar Tabacchi Le Ginestre, di Puianello di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove è stato centrato il terzo premio della Lotteria Italia 2025-'26. Una vincita di 2 milioni di euro, una piccola percentuale dei quali rimarranno al titolare Andrea Verona, che da 22 anni gestisce l'esercizio con il fratello Loris ed i genitori Claudia ed Ivan. Lotteria Italia, premio di 2 milioni a Reggio Emilia. Il tabaccaio: "Il vincitore è della zona" Venduto il doppio dei biglietti: il vincitore forse di Milano?. "Il vincitore, per il momento, non si è ancora presentato nel mio locale.

