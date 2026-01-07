Chi è Kenneth Taylor il centrocampista dell'Ajax che la Lazio ha scelto al posto di Guendouzi
Kenneth Taylor è un centrocampista olandese dell'Ajax, scelto dalla Lazio come alternativa a Guendouzi. Il club ha reinvestito il budget previsto per la cessione del francese nell’ingaggio del giovane talento. La sua adattabilità tattica e il senso del gioco sono elementi che si allineano con le esigenze di Sarri, rendendolo una scelta strategica per rafforzare il reparto mediano dei biancocelesti.
Il club investe il budget previsto per la cessione del francese nell'ingaggio dell'olandese. Perché i biancocelesti hanno scelto proprio lui? Le caratteristiche di gioco fanno di lui una pedina che può vestire bene l'abito tattico della formazione di Sarri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
