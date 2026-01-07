Chi è Kenneth Taylor il centrocampista dell'Ajax che la Lazio ha scelto al posto di Guendouzi

Kenneth Taylor è un centrocampista olandese dell'Ajax, scelto dalla Lazio come alternativa a Guendouzi. Il club ha reinvestito il budget previsto per la cessione del francese nell’ingaggio del giovane talento. La sua adattabilità tattica e il senso del gioco sono elementi che si allineano con le esigenze di Sarri, rendendolo una scelta strategica per rafforzare il reparto mediano dei biancocelesti.

Lazio ai dettagli per Taylor: chi è il centrocampista dell'Ajax a un passo dai biancocelesti - In questi minuti i biancocelesti stanno chiudendo per Kenneth Taylor, centrocampista dell'Ajax che ha dimostrato grandi cose nonostante la giovane ... tag24.it

Usare le critiche per crescere: dall’Ajax alla Lazio, alla scoperta di Taylor - Chi è Kenneth Taylor, il centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax e che si prepara a diventare un nuovo giocatore della Lazio ... gianlucadimarzio.com

Secondo l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la Lazio sarebbe ai dettagli per acquisire le prestazioni sportive del forte centrocampista Kenneth Taylor dell'Ajax! Questa già mi sembra una mossa intelligente da parte della società! - facebook.com facebook

La fotografia in campo (via Sofascore) di Kenneth Taylor che la #Lazio sta prendendo dall'Ajax. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.