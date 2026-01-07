Chi è Jorge Rodríguez il Fouché del chavismo

Jorge Rodríguez, noto come il “Fouché del chavismo”, è una figura chiave nella politica venezuelana. Recentemente, Il Telegraph ha rivelato un accordo segreto, denominato “Patto di Doha”, concluso tra i fratelli Delcy e Jorge Rodríguez con l’amministrazione Trump, dopo mesi di negoziati. Queste rivelazioni offrono uno sguardo sulle dinamiche interne e sulle strategie diplomatiche del regime venezuelano.

Il Telegraph ha tirato fuori la storia di un “Patto di Doha” concluso dai fratelli Delcy e Jorge Rodríguez dopo mesi di negoziati segreti con l’Amministrazione Trump, tra aprile e settembre. Scopo: una transizione per lasciare intatto l'apparato statale chavista senza Nicolás Maduro in cambio di un pieno accesso alle risorse del Venezuela. Complottismo, forse, ma dà una idea della immagine che ha Jorge Jesús Rodríguez Gómez, psichiatra, classe 1965, e di quattro anni più anziano di Delcy. Indicato come un “Fouché del chavismo”, un romanzo del 2020 che sotto identità fittizie è in realtà una loro biografia ha definito lui e Delcy “i fratelli sinistri”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Chi è Jorge Rodríguez, il Fouché del chavismo Leggi anche: Venezuela in cerca d’autore. Tensione a Caracas fra spari e tank. Trump e le tre anime del chavismo Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la vice di Maduro presidente ad interim del Venezuela Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Non si è mai saputo cosa si siano detti Maximiliano Morales, Lionel Messi e Rodrigo De Paul nella brutale discussione durante la finale della Conferenza Est della MLS. Morales: “Smettila di chiedere l'ammonizione, smettila di rompere”. De Paul: “Stai zitto tu, - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.