Chi è Hajar Abdelkader la tennista che ha giocato un torneo ufficiale senza sapere niente di tennis
Hajar Abdelkader è una tennista che ha attirato l’attenzione dopo aver partecipato a un torneo ITF femminile a Nairobi, senza conoscere approfonditamente le regole del tennis. La sua presenza nel torneo ha suscitato curiosità e discussioni, rendendola protagonista di un episodio insolito nel mondo sportivo. Questa vicenda mette in luce aspetti sorprendenti e meno noti del tennis, evidenziando il valore della partecipazione e dell’interesse per lo sport.
Hajar Abdelkader era una perfetta sconosciuta fino a qualche ora fa, ma dopo la partita giocata nel torneo ITF femminile di Nairobi è diventata popolarissima. La tennista egiziana è stata autrice di una prestazione sconcertante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata»
Leggi anche: Alex Michelsen shock: “Senza il Covid non avrei giocato a tennis, mi ha salvato la carriera”
Hajar Abdelkader a un torneo di tennis Itf senza saper giocare e servire, incredibile in Kenya. Come è successo - Le immagini sono diventate virali sui social: Hajar Abdelkader ha partecipato a un torneo Itf a Nairobi e ha vinto solamente tre punti contro la numero 1026 del mondo, mettendo in campo solo l'8,3% di ... msn.com
Assurdo all’ITF W35 di Nairobi: wild card per Hajar Abdelkader, ma la tennista non sa giocare – VIDEO - Il video che vede protagonista la tennista è diventato virale in poche ore. tennisitaliano.it
Il mistero della tennista sconosciuta: non sa giocare né le regole, video imbarazzanti a Nairobi - Al W35 ITF Nairobi, polemica per la wild card: Abdelkader travolta 6- fanpage.it
Assurdo all'ITF W35 di Nairobi: wild card per Hajar Abdelkader, ma la tennista non sa giocare - VIDEO x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.