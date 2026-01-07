Chi è Alessandro Romano il primo baby lanciato da Gasperini
Alessandro Romano è il giovane talento della Primavera della Roma, protagonista del suo debutto ufficiale in prima squadra durante la partita Lecce-Roma. Nato e cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Romano è il primo
In Lecce-Roma ha fatto il suo debutto in maglia giallorossa Alessandro Romano giovanissimo talento della Primavera romanista e primo “baby” lanciato da Gasperini (per emergenza) dal suo arrivo nella Capitale. L’esordio Al minuto 86 di Lecce-Roma, sul risultato di 0-2 per i giallorossi capitolini. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Dumfries Inter, il futuro torna in discussione! L’allarme lanciato da Romano fa tremare i tifosi
Leggi anche: Inter, chi è Matteo Lavelli: il classe 2006 nerazzurro lanciato da Chivu contro il Bologna
Tre anni dopo l'esordio in Serie A: una crescita con i fiocchi per Alessandro #Romano, il 2006 che l'#AsRoma andò a scovare in Svizzera - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.