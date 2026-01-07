Chi è Alessandro Romano il primo baby lanciato da Gasperini

Alessandro Romano è il giovane talento della Primavera della Roma, protagonista del suo debutto ufficiale in prima squadra durante la partita Lecce-Roma. Nato e cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Romano è il primo

In Lecce-Roma ha fatto il suo debutto in maglia giallorossa Alessandro Romano giovanissimo talento della Primavera romanista e primo "baby" lanciato da Gasperini (per emergenza) dal suo arrivo nella Capitale. L'esordio Al minuto 86 di Lecce-Roma, sul risultato di 0-2 per i giallorossi capitolini.

