Checco Zalone conferma la sua popolarità con il nuovo film

(askanews) – Checco Zalone inarrestabile. Buen Camino, il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante, uscito al cinema il giorno di Natale, è il campione d’incassi di queste feste. Ma non solo: in 13 giorni di programmazione è già uno tra i maggiori successi cinematografici di sempre al box office italiano. Buen Camino ha totalizzato un incasso complessivo che sfiora i 59.000.000 di euro (58.896.398 euro); oltre sei spettatori su dieci, tra quanti hanno scelto di andare al cinema da Natale ad oggi, lo hanno scelto. GUARDA LE FOTO Checco Zalone, dove vedere tutti i suoi film in streaming. Già superati i successi precedenti di Zalone come Sole a Catinelle e Tolo Tolo; per ora è il terzo maggiore incasso nella storia del cinema italiano dopo Avatar con oltre 68 milioni (68. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Checco Zalone inarrestabile: i numeri di “Buen Camino” al box office

