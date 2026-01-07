Checco Zalone conquista le sale con un grande afflusso di pubblico, in un momento in cui anche

"Zalone insegna". Al di là della bieca retorica politica, che poco ha compreso (o finto di comprendere) del nuovo film di Checco Zalone, a testimoniare la rilevanza che ‘ Buen Camino ’ sta avendo per il cinema italiano, ci sono i dati. Quelli sì, incontrovertibili. Complici la lunga attesa e la conseguente aspettativa, nonché il perfetto tempismo di uscita nelle sale, il lungometraggio ha già registrato incassi record, soprattutto nella settimana di Natale. Vale anche per Ferrara. Vale, ad esempio, per l’ Apollo Cinepark, ovvero l’Apollo Multisala. Per i cittadini, semplicemente l’Apollo. "Abbiamo vissuto una fine dell’anno col botto – afferma Simona Salustro, co-amministratore di Cinepark Srl –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Checco Zalone col botto nelle sale: "Pienone che non si vedeva da anni. Bene anche ’Avatar’ e ’Norimberga’"

