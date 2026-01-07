Che fine faranno i 21 milioni del Pnrr?

Quali sono le sorti dei 21 milioni di euro del PNRR destinati alla riqualificazione dell’area ex Metalplast e alla realizzazione del piano urbanistico Pinqua a Borgonuovo? Questa domanda riguarda il destino delle risorse finanziarie promesse e il loro impatto sullo sviluppo locale. Analizzare l’uso effettivo di questi fondi è fondamentale per comprendere i passi avanti nei progetti di miglioramento urbano e infrastrutturale.

"Che fine faranno i 21 milioni di euro ottenuti con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la costruzione delle nuove scuole nell'area della ex Metalplast? E per il varo del piano urbanistico Pinqua nell'area della ex Alfa Wassermann a Borgonuovo?". Parte all'attacco Stefano Pedrelli, capo gruppo della lista Dimmi di minoranza di centrodestra nel Consiglio comunale di Sasso Marconi, dopo i toni trionfalistici assunti dalla Giunta con il varo del bilancio alla vigilia di Natale. "Entrambi gli interventi – sottolinea Pedrelli – dovrebbero essere terminati entro il 31 marzo 2026. Se non vengono spesi entro quella data, il Comune deve ridare indietro i finanziamenti Pnrr.

