ChatGPT rende obsoleti i compiti in classe | Ricolfi prevede solo lezioni orali in futuro ma i docenti sanno insegnare senza utilizzare PowerPoint?
L'integrazione dell'intelligenza artificiale sta trasformando l'istruzione, con previsioni di cambiamenti significativi entro il 2026. Secondo il sociologo Luca Ricolfi, il ruolo dei compiti in classe potrebbe evolversi verso modalità più orali, lasciando indietro le tradizionali prove scritte. La domanda rimane: i docenti sono pronti a insegnare senza affidarsi a strumenti come PowerPoint, adattandosi a un nuovo scenario educativo?
Il sociologo Luca Ricolfi identifica il 2026 come l'anno della penetrazione definitiva dell'intelligenza artificiale nella società. L'IA ha compiuto un salto tecnologico straordinario negli ultimi due anni e ora inizia la sua diffusione capillare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
