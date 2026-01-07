Cgil Primavalle trovati 5 fori di proiettile nelle vetrate | per il sindacato è atto intimidatorio

La Cgil Primavalle ha segnalato la presenza di cinque fori di proiettile nelle sue vetrate, considerandolo un atto intimidatorio. La segreteria di Roma e Lazio ha espresso preoccupazione per l’accaduto, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e la tutela delle strutture sindacali in un contesto di crescente tensione. La vicenda evidenzia la necessità di interventi per prevenire atti di minaccia e preservare il ruolo del sindacato.

La Cgil Roma e Lazio ha spiegato di essere fortemente preoccupata per quanto accaduto, anche in considerazione del contesto in cui questo si è verificato. Il sindacato ha parlato infatti di un "clima di ostilità e delegittimazione" che nell'ultimo periodo avrebbe circondato l'organizzazione sindacale, seppur senza fermare la sua azione.

