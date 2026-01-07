Il 7 gennaio, De Biase (Pd) ha espresso solidarietà alla Cgil di Roma e Lazio, condannando un grave atto intimidatorio presso la sede di Primavalle. Un gesto che sottolinea l’importanza di tutelare le istituzioni e i luoghi di rappresentanza dei lavoratori, mantenendo un impegno costante per la sicurezza e il rispetto delle libertà democratiche.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Esprimo la mia piena solidarietà alla Cgil di Roma e Lazio e alla Camera del Lavoro di Civitavecchia Roma Nord Viterbo per il gravissimo atto intimidatorio avvenuto nella sede di Primavalle. Cinque colpi di arma da fuoco contro un sindacato rappresentano un fatto inquietante e inaccettabile, che colpisce non solo una organizzazione dei lavoratori ma i principi stessi della democrazia e della libertà di rappresentanza". Lo dichiara la deputata del Pd Michela Di Biase, che aggiunge: "È indispensabile che venga fatta piena luce sull'accaduto e che i responsabili siano individuati al più presto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cgil: De Biase (Pd), 'atto gravissimo, solidarietà a Cgil'

