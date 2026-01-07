Cesena ricapitalizzare per fare mercato Le operazioni in ballo in entrata e in uscita

A Cesena, si intensificano le operazioni di mercato con operazioni di ricapitalizzazione in corso, sia in entrata che in uscita. Dopo le festività natalizie e il rientro del direttore sportivo Filippo Fusco, l’obiettivo è rafforzare la rosa e pianificare le prossime mosse strategiche. La società lavora per consolidare la propria posizione attraverso interventi finanziari e inserimenti mirati, in un contesto di sostanziale rinnovamento.

Con l'Epifania è calato il sipario sulle festività natalizie e ieri è rientrato a Cesena, dopo qualche giorno di vacanza trascorso fuori dall'Italia, anche il direttore sportivo Filippo Fusco, che già da oggi proverà a stringere il cerchio sugli obiettivi di mercato. Discorsi e trattative che in realtà sono andate avanti anche nei giorni scorsi, ma il Cesena, per poter mettere nero su bianco, soprattutto in entrata, ha bisogno di sbloccare l'operatività attraverso la ricapitalizzazione di 422mila euro. La cifra è necessaria per appianare i numeri del bilancio, il board americano già prima di Natale aveva dato il via libera all'operazione finanziaria, ma con le festività in mezzo la liquidità non era ancora stata resa disponibile.

Mercato Cesena: oggi la ricapitalizzazione e domani potrebbe arrivare Valoti. Adamo e Spezia, c’è ancora distanza - Il via libera dagli Usa è arrivato e oggi sarà effettuata la ricapitalizzazione di 422mila euro necessaria per sbloccare il mercato del Cesena. corriereromagna.it

Mercato Cesena, lo Spezia punta Adamo e offre Candela, per l’attacco sondaggio per Ambrosino - Tra una settimana scatterà il mercato e nei prossimi giorni il Cesena dovrà decidere se ricapitalizzare di 422mila euro per ripristinare l’indice di ... corriereromagna.it

Per sbloccare il proprio mercato il Cesena deve ricapitalizzare, poi punterà Cerri L'alternativa all'attaccante lariano per i romagnoli può arrivare dallo Spezia... - facebook.com facebook

Cesena, la ricapitalizzazione slitta a lunedì. Fusco ha in mano Rafia del Lecce e per l’attacco c’è l’idea Okereke x.com

