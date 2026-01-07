Cerignola-Canosa di Puglia | assalto a portavalori in autostrada Nel pomeriggio Tratto coinvolto riaperto a tarda sera

Nel pomeriggio, sulla tratta autostradale tra Cerignola e Canosa di Puglia, si è verificato un assalto a un portavalori, con utilizzo di chiodi e la distruzione di veicoli. L'intervento dei banditi ha causato disagi e l'area è stata riaperta a tarda sera. L’episodio segue un copione già noto, caratterizzato da tecniche criminali abituali in tali situazioni.

La consueta tecnica: chiodi in strada, automezzi dati alle fiamme. I banditi hanno agito nel pomeriggio. Assalto ad un portavalori all'altezza dello svincolo di Cerignola est dell'autostrada A14 in carreggiata sud, verso Canosa di Puglia. Da quantificare il bottino. —– Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle ore 22:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola Est, in direzione Pescara, precedentemente chiuso a causa di un assalto a un portavalori, avvenuto all'altezza del km 595. L'evento ha coinvolto tre veicoli, andati in fiamme.

