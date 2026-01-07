Ceri candele e cerimoniali | Arezzo si illumina e non solo di spirito

Il 10 gennaio, ad Arezzo, si rinnova la tradizione dei cerimoniali giostreschi, con ceri, candele e eventi storici che richiamano secoli di cultura locale. Questa giornata segna il riaccendersi delle celebrazioni dell’Anno Giostresco 2026, una manifestazione che da sette secoli rappresenta l’identità della città. Un momento di spirito e passato, in cui Arezzo riafferma il suo ruolo di custode di tradizioni autentiche e di storia viva.

Altro che saldi invernali: sabato 10 gennaio si riaccende l’Anno Giostresco 2026 e Arezzo, ligia alla tradizione come solo lei sa fare, torna a fare quello che le riesce meglio da sette secoli: sfilare, suonare, sbandierare e offrire ceri grossi come mutui al Beato Gregorio X. Alle 18 in punto, mentre il resto del mondo cerca parcheggio, Musici e Sbandieratori si esibiranno in piazza San Jacopo con il consueto fragore medievale, tanto per far capire che qui il Medioevo non è mai finito, s’è solo rifatto il costume. Subito dopo, alle 18.25, via al corteo: quartieri, Signa Arretii, tamburi, vessilli e passi solenni, tutti in fila ordinata da Corso Italia fino al Palazzo Comunale, perché la tradizione è sacra ma anche l’itinerario va rispettato. 🔗 Leggi su Lortica.it

