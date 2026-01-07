Cerano | consiglio monotematico tra riserva a freddo e lo spettro del disimpegno di Enel
A Cerano, il futuro della centrale termoelettrica Enel
BRINDISI – Il futuro della centrale termoelettrica Enel "Federico II" di Cerano infiamma il dibattito politico cittadino. Al centro della contesa c'è la gestione della dismissione dell'impianto, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2025, e la proposta del governo di attuare una "riserva a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Stop definitivo alla centrale di Cerano - Mantenere la centrale di Cerano attiva costerebbe 30 milioni di euro, per Enel produrre carbone a Brindisi provoca solo perdite, ed anche la prospettiva per la tenuta in “riserva fredda” dell’impianto ... rainews.it
Cerano, 46 proposte di reindustrializzazione della centrale - Per gli impianti di Cerano e Civitavecchia sarà garantita la manutenzione fino al 31 dicembre per l'utilizzo in riserva in caso di emergenza nazionale. rainews.it
"La farsa è durata anche troppo. Nell'informativa resa in Consiglio dei Ministri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha messo in scena l'ennesima supercazzola, rinviando ancora una volta qualsiasi decisione chiara sul futuro della centrale di Cerano. Un rinvio ch - facebook.com facebook
