Centovetrine 25 anni fa partiva la soap che ha segnato un' epoca E che si congedò senza onore

“Centovetrine” è stata una delle soap più longeve e popolari della televisione italiana, arrivando a celebrare 25 anni di trasmissione. Tuttavia, il suo percorso è stato segnato anche da sfide e controversie, culminate con un finale difficile. Questa narrazione ripercorre gli eventi che hanno caratterizzato l’ascesa e il declino di una produzione che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama televisivo italiano.

Questa è la storia di una soap che ne sfrattò un'altra, portandola a un lento e inesorabile declino, ma che finì peggio. L'8 gennaio 2001 esordiva infatti "Centovetrine", nella pregiata fascia oraria compressa tra "Beautiful" e "Uomini e donne". Una mossa che causò il trasloco di "Vivere" alle 12.

