Cena per Gaza dai 5.200 euro raccolti a San Giovanni agli interventi sul campo
Una cena di solidarietà a San Giovanni ha raccolto oltre 5.200 euro per Gaza. I fondi saranno destinati a interventi umanitari sul campo, contribuendo a sostenere le necessità di una delle aree più colpite dai conflitti. Un gesto semplice, ma significativo, che permette di offrire aiuti concreti a chi vive in condizioni di grande emergenza.
Arezzo, 7 gennaio 2026 – Dalla cena di solidarietà nei saloni della Basilica alla realizzazione di un progetto umanitario in uno dei contesti più difficili del nostro tempo. I 5.200 euro raccolti a San Giovanni Valdarno con l’iniziativa “Cena per Gaza – Olio, Za’ata r e libertà” si sono già trasformati in interventi reali a sostegno delle donne sfollate nella striscia di Gaza. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno e dalla Pro Loco, in collaborazione con l’associazione Cuochi Valdarno Superiore – da cui è partita l’idea – e con l’istituto alberghiero Giorgio Vasari di Figline e Incisa Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
