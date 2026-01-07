Sabato alle 21, presso lo Spazio Marte, torna l’appuntamento con il cinema a tema musicale, promosso dall’associazione RetroPop Live. In questa occasione sarà proiettato

Allo Spazio Marte sabato alle 21 torna l’esperienza del cinema a tema musicale, promosso dall’associazione RetroPop Live. Dopo la proiezione di “Kneecap” (2024) dello scorso 12 dicembre, sullo schermo di Spazio Marte arriva “ La Chitarra nella Roccia ”, il film dello speciale concerto che Lucio Corsi ha tenuto lo scorso 30 luglio all’interno della celebre abbazia cistercense di San Galgano di Chiusdino (Siena). L’appuntamento è per sabato 10 gennaio 2026. Il film racconta e celebra un concerto speciale per il cantautore toscano. Seppur parte integrante del suo trionfale tour estivo, il live è stato reso unico da caratteristiche particolari e irripetibili, che la pellicola 16 mm ha fissato: la dimensione intima del luogo, monastero capolavoro del XII secolo, il forte legame dell’artista con la sua terra, l’altrettanto forte desiderio di Corsi tenere un concerto proprio qui, la magia del momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è ’La chitarra nella roccia’ di Lucio Corsi allo Spazio Marte

