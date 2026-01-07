C' è almeno un blitz che è andato molto male a Trump

Trump ha condotto numerose operazioni contro i destabilizzatori globali, alcune delle quali hanno avuto esiti positivi. Tuttavia, non tutte sono andate come previsto. Ci sono interventi che, invece di rafforzare la stabilità, hanno complicato ulteriormente la situazione, evidenziando come alcuni blitz abbiano avuto esiti molto deludenti. Questa realtà sottolinea le sfide e le conseguenze di azioni che, pur motivate da buone intenzioni, non sempre portano ai risultati sperati.

