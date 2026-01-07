C' è almeno un blitz che è andato molto male a Trump
Trump ha condotto numerose operazioni contro i destabilizzatori globali, alcune delle quali hanno avuto esiti positivi. Tuttavia, non tutte sono andate come previsto. Ci sono interventi che, invece di rafforzare la stabilità, hanno complicato ulteriormente la situazione, evidenziando come alcuni blitz abbiano avuto esiti molto deludenti. Questa realtà sottolinea le sfide e le conseguenze di azioni che, pur motivate da buone intenzioni, non sempre portano ai risultati sperati.
Per ogni operazione contro i destabilizzatori globali che riesce a Trump, ce ne sono molte, o almeno una, forse la più grande, che non solo è fallita ma rischia di aver peggiorato le cose. Il giorn. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Russia, l’accusa a Kiev: “Ucraina ha attaccato casa di Putin”. Trump: “Molto male”
Leggi anche: Trump avverte Putin: «La guerra sta andando molto male per lui. I Tomahawk all’Ucraina? Ne abbiamo tanti…»
Com'è stato rapito Maduro: il primo attacco di guerra di Trump in America Latina, un blitz con almeno 90 morti, uccisi anche civili x.com
Maduro è detenuto a New York dopo un blitz Usa in Venezuela che avrebbe causato almeno 40 morti. Washington parla di lotta al narcotraffico, Delcy Rodríguez è presidente ad interim. Condanne e tensioni internazionali - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.