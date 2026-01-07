CdS – perché non ha parlato dopo Lecce tutti i motivi
Dopo la partita di Lecce e la vittoria della Roma di Gasperini, il Corriere dello Sport spiega i motivi per cui CdS non ha commentato immediatamente l’evento. In questa analisi, vengono analizzati i fattori che hanno influenzato la comunicazione e le tempistiche, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione, senza sensazionalismi.
2026-01-06 21:59:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: LECCE – Dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e in piena emergenza, la Roma di Gian Piero Gasperini si è rialzata a Lecce dove ha trovato la vittoria. Un 2-0 firmato da Ferguson e Dovbyk ( che poi si è infortunato ), i due attaccanti che finora hanno deluso e che i giallorossi stanno provando a sosituire sul mercato di gennaio per accontentare il tecnico che nel frattempo, dopo la partita al ‘Via del mare’, non si è presentato davanti ai cronisti per le consuete interviste e per la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
