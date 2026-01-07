Cavalluccio e Catanzaro tra le squadre ambiziose.

Dopo diciotto turni di campionato, sette squadre si distinguono come le principali candidate alla promozione in Serie A. Tra queste, Cavalluccio e Catanzaro si mostrano particolarmente ambiziose, confermando un percorso solido e competitivo. La lotta per la vetta si intensifica, offrendo un quadro equilibrato e interessante per gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dopo diciotto giornate i bookmakers non hanno dubbi: sette squadre possono puntare, con più o meno sostanza e possibilità differenti, alla promozione in A. Per le altre, sempre secondo le agenzie di scommesse, sono obbligatori già obiettivi diversi. Le sette formazioni sono quelle che occupano le prime relative posizioni della graduatoria, naturalmente con chance attualmente diverse. Il Cesena viene considerata la quinta forza del campionato ma può essere ambiziosa, proprio come dice la sua classifica: 31 punti reali come il Catanzaro e quotata come i calabresi a 3,50 per il salto in A. Per il passaggio di categoria tre formazioni favorite, tra parentesi i punti che hanno in classifica: Frosinone (38 punti), Monza (37) e Palermo (33) considerate tutte a 1,65, grande fiducia quindi in particolare per Il Palermo anche se è attardato di alcune lunghezze rispetto le prime due posizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

