Cavallo muore durante la sfilata dei Re Magi a Nocera Inferiore nel Salernitano

Durante la tradizionale sfilata dei Re Magi a Nocera Inferiore, un cavallo che trainava la carrozza è improvvisamente deceduto, probabilmente a causa di un malore. L’accaduto ha suscitato discussioni tra cittadini e animalisti, aprendo un dibattito sulla tutela degli animali durante eventi pubblici. La notizia evidenzia l’importanza di monitorare attentamente il benessere degli animali coinvolti in manifestazioni di carattere tradizionale.

