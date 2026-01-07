Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi Zabatta | Aggiorneremo la legge regionale con regole precise

Durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, si è verificata la morte di un cavallo, suscitando discussioni sulla sicurezza e le normative dell’evento. Zabatta ha annunciato che verranno aggiornate le leggi regionali con regole più precise per garantire il benessere degli animali e la tutela di tutti i partecipanti. La vicenda evidenzia l’importanza di adottare misure adeguate per prevenire incidenti simili in futuro.

È polemica a Nocera Inferiore, nel Salernitano, dopo la morte di un cavallo avvenuta durante la Cavalcata dei Re Magi. L'animale è scivolato sul selciato e sull'asfalto bagnato di via Atzori e, nonostante i tentativi di soccorso, non è sopravvissuto. L'episodio ha riacceso il dibattito sull'impiego di animali nelle manifestazioni pubbliche e sulle condizioni di sicurezza adottate. Sull'accaduto è intervenuta Fiorella Zabatta, assessora regionale della Campania con delega ai Diritti Animali, che ha definito l'episodio «un fatto grave», esprimendo cordoglio e vicinanza a chi ha tentato di salvare il cavallo.

Cavallo scivola durante la sfilata e muore: animalisti contro la Cavalcata dei Re Magi - NOCERA INFERIORE (rgl) – Una festa che doveva celebrare la tradizione si è trasformata in una tragedia e ora accende una dura polemica. ilgiornalelocale.it

Nel Salernitano cavallo muore durante cavalcata Re Magi, animalisti all'attacco - E' polemica a Nocera Inferiore (Salerno) dopo che durante la Cavalcata dei Re Magi un cavallo è scivolato sul selciato di via Atzori ed è morto nonostante i tentativi di soccorrerlo. ansa.it

Cavallo muore durante la Cavalcata dei Re Magi, polemiche a Nocera Inferiore - In Prima News https://share.google/t2M5ZmxIg1kNNdnZt "Gentile Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore, desidero complimentarmi per l’impegno profuso nel mantenere - facebook.com facebook

