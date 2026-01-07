Cavallo muore alla Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore Enpa | ‘Non è fatalità’

Durante la Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, si è verificato il decesso di un cavallo, suscitando attenzione e discussioni sul benessere degli animali nelle manifestazioni pubbliche. L’Enpa ha presentato un esposto evidenziando che l’incidente non appare essere una fatalità, ma solleva interrogativi sulla tutela degli animali utilizzati in eventi tradizionali. La vicenda riporta alla ribalta la necessità di approfondire le pratiche adottate durante tali occasioni.

Presentato esposto per quanto accaduto durante la Cavalcata dei Re Magi. La morte di un cavallo durante la tradizionale Cavalcata dei Re Magi a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha riacceso il dibattito sul corretto utilizzo degli animali nelle manifestazioni pubbliche. L'Ente Nazionale Protezione Animali ha annunciato la presentazione di un formale esposto per accertare eventuali violazioni delle norme e responsabilità penali o civili. L'animale, impiegato per addestrare una carrozza lungo il percorso della manifestazione, è improvvisamente scivolato sull'asfalto in via Atzori ed è deceduto poco dopo nonostante i tentativi di soccorso.

